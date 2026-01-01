Veste à capuche et garnissage synthétique Nike Football Chelsea FC pour pré-ado

Chelsea FC
Veste à capuche et garnissage synthétique Nike Football pour ado
Le froid ne devrait jamais t'empêcher d'encourager ton équipe. Avec sa doublure douce en tissu Fleece et son garnissage synthétique, cette veste te garde au chaud sans être trop volumineuse. Les détails du Chelsea FC sur le devant et dans le dos te permettent d'afficher ton soutien sous tous les angles.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Bright Blue
- Article : IQ7122-010
Chelsea FC
Le froid ne devrait jamais t'empêcher d'encourager ton équipe. Avec sa doublure douce en tissu Fleece et son garnissage synthétique, cette veste te garde au chaud sans être trop volumineuse. Les détails du Chelsea FC sur le devant et dans le dos te permettent d'afficher ton soutien sous tous les angles.
Détails du produit
- Poches avant
- Étiquette tissée à l'intérieur pour inscrire ton nom
- Corps/Doublure/Garnissage : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Bright Blue
- Article : IQ7122-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 145 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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