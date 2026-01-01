Tunique à zip Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour femme

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunique à zip Dri-FIT pour femme
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçue pour la récupération active et la préparation au quotidien, cette tunique légère assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft lui donne un look sophistiqué et une sensation d'une douceur et d'une fluidité exceptionnelles.
- Couleur affichée : Camo Green/Outdoor Green
- Article : IQ7051-303
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçue pour la récupération active et la préparation au quotidien, cette tunique légère assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft lui donne un look sophistiqué et une sensation d'une douceur et d'une fluidité exceptionnelles.
Optimise ton temps de récupération
Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.
Reste au sec
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Plus d'avantages
- Notre tissu ImpossiblySoft est une maille double lisse conçue pour le mouvement tout au long de la journée.
- Les épaules tombantes et la coupe ample te donnent une grande liberté de mouvement.
Détails du produit
- Poches latérales
- Fentes sur l'ourlet
- Zip à double sens
- Passant de suspension signature
- Corps : 51 % polyester / 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Camo Green/Outdoor Green
- Article : IQ7051-303
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike 24.7 ImpossiblySoft.
Nike 24.7 ImpossiblySoft