 
image 1 sur 10
Tote bag Nike Commute (20 L) - Noir/Noir/Reflect Silver

Matériaux recyclés

Nike Commute

Tote bag (20 L)

59,99 €
Noir/Noir/Reflect Silver
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
TAILLE UNIQUE

Style et praticité : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal est doté d'une housse pour ordinateur portable doublée en peluche pour organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet d'accéder rapidement à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
  • Article : IQ1283-010

Nike Commute

59,99 €

Style et praticité : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal est doté d'une housse pour ordinateur portable doublée en peluche pour organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet d'accéder rapidement à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.

Avantages

  • Une bandoulière amovible et de grandes poignées de transport t'offrent plusieurs façons de le porter.
  • Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.
  • Une housse interne permet d'accueillir un ordinateur portable de 15 pouces.

Détails du produit

  • 30 cm (l) x 41 cm (H) x 15 cm (P)
  • Corps principal : 100 % nylon. Doublure : 95 % polyester / 5 % nylon. Poche à monnaie : Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
  • Article : IQ1283-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Commute.

    Tote bag Nike Commute (20 L)

    Nike Commute

    59,99 €

    Complète ton look