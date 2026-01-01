Tote bag Nike Commute (20 L)

Matériaux recyclés
Nike Commute
Tote bag (20 L)
Style et praticité : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal est doté d'une housse pour ordinateur portable doublée en peluche pour organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet d'accéder rapidement à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1283-010
Nike Commute
Style et praticité : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal est doté d'une housse pour ordinateur portable doublée en peluche pour organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet d'accéder rapidement à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Avantages
- Une bandoulière amovible et de grandes poignées de transport t'offrent plusieurs façons de le porter.
- Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.
- Une housse interne permet d'accueillir un ordinateur portable de 15 pouces.
Détails du produit
- 30 cm (l) x 41 cm (H) x 15 cm (P)
- Corps principal : 100 % nylon. Doublure : 95 % polyester / 5 % nylon. Poche à monnaie : Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1283-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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