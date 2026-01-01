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Tapis d'entraînement Nike (5 mm) - Noir/Noir/Blanc

Nike

Tapis d'entraînement (5 mm)

64,99 €
TAILLE UNIQUE

Ce tapis d'entraînement ultraléger est doté d'une couche supérieure résistante et d'une base en mousse de soutien pour un confort durable, quel que soit l'endroit où tu t'entraînes.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IQ6085-091

Nike

64,99 €

Ce tapis d'entraînement ultraléger est doté d'une couche supérieure résistante et d'une base en mousse de soutien pour un confort durable, quel que soit l'endroit où tu t'entraînes.

Détails du produit

  • 80 % polybutyral de vinyle/20 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IQ6085-091

Livraison et retours

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