Tapis d'entraînement Nike (5 mm)

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Nike
Tapis d'entraînement (5 mm)
64,99 €
Ce tapis d'entraînement ultraléger est doté d'une couche supérieure résistante et d'une base en mousse de soutien pour un confort durable, quel que soit l'endroit où tu t'entraînes.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IQ6085-091
Nike
64,99 €
Ce tapis d'entraînement ultraléger est doté d'une couche supérieure résistante et d'une base en mousse de soutien pour un confort durable, quel que soit l'endroit où tu t'entraînes.
Détails du produit
- 80 % polybutyral de vinyle/20 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IQ6085-091
Livraison et retours
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