T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside Vintage pour homme

Boston Celtics Courtside
T-shirt vintage Nike NBA pour homme
Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV5638-010
Boston Celtics Courtside
Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !
Avantages
Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.
Détails du produit
- Coupe ample
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV5638-010
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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