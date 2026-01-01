T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside
T-shirt boxy Nike NBA pour homme
En bon fan, montre ton amour pour les Celtics dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV6242-010
Boston Celtics Courtside
En bon fan, montre ton amour pour les Celtics dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.
Avantages
Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.
Détails du produit
- Coupe ample
- Col côtelé
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV6242-010
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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