T-shirt Nike Football Croatie 2026 pour homme

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T-shirt Croatie 2026
T-shirt Nike Football pour homme
29,99 €
Soutiens ton équipe avec ce t-shirt. Son tissu doux est super confortable. L'écusson et les couleurs emblématiques te permettent d'afficher ton soutien.
- Couleur affichée : Blanc/Hyper Royal/University Red
- Article : IO8647-100
T-shirt Croatie 2026
29,99 €
Soutiens ton équipe avec ce t-shirt. Son tissu doux est super confortable. L'écusson et les couleurs emblématiques te permettent d'afficher ton soutien.
Détails du produit
- 100 % coton
- Couleur affichée : Blanc/Hyper Royal/University Red
- Article : IO8647-100
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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