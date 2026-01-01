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T-shirt Nike Football Chelsea FC pour femme - Pitch Blue

Chelsea FC

T-shirt Nike Football pour femme

29,99 €
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Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Chelsea FC en coton doux et léger, idéal à porter au quotidien.


  • Couleur affichée : Pitch Blue
  • Article : IM1695-426

Chelsea FC

29,99 €

Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Chelsea FC en coton doux et léger, idéal à porter au quotidien.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue
  • Article : IM1695-426

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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