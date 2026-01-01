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T-shirt Nike Football Atlético Madrid pour ado - Deep Royal Blue

Atlético Madrid

T-shirt Nike Football pour ado

24,99 €
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Ce t-shirt Atlético Madrid à la coupe standard ne laisse aucun doute sur ton équipe préférée. Porte-le avec fierté.


  • Couleur affichée : Deep Royal Blue
  • Article : IM1704-455

Atlético Madrid

24,99 €

Ce t-shirt Atlético Madrid à la coupe standard ne laisse aucun doute sur ton équipe préférée. Porte-le avec fierté.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Deep Royal Blue
  • Article : IM1704-455

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 147 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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