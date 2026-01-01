T-shirt Nike Football Angleterre pour ado

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Angleterre
T-shirt Nike Football pour ado
24,99 €
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Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Angleterre en coton doux.
- Couleur affichée : Work Blue
- Article : IQ2187-486
Angleterre
24,99 €
Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Angleterre en coton doux.
Détails du produit
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Work Blue
- Article : IQ2187-486
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 137 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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