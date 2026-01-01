triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 11
T-shirt Nike Club Rules - Noir/Obsidian

Nike Club Rules

T-shirt

49,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.


  • Couleur affichée : Noir/Obsidian
  • Article : IR6999-010

Nike Club Rules

49,99 €

Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.

Détails du produit

  • Logo NikeCourt
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Obsidian
  • Article : IR6999-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 2XL et mesure 191 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Club Rules.

    T-shirt Nike Club Rules

    Nike Club Rules

    49,99 €

    Complète ton look

    Item 3 of 3