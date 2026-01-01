T-shirt Dri-FIT Planet Earth Nike ACG pour pré-ado

Nike ACG
T-shirt Dri-FIT Planet Earth pour pré-ado
Explore ton coin de Terre et au-delà avec ce t-shirt à la coupe standard. Avec ses motifs qui brillent dans le noir, il est parfait pour observer les étoiles. Confectionné dans un tissu souple et doux, il intègre la technologie anti-transpirante Dri-FIT pour t'aider à rester au frais et au sec quand tu bouges. Porte-le avec n'importe quel bas ACG pour vivre toutes tes aventures avec un look coordonné.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ7576-010
Nike ACG
Explore ton coin de Terre et au-delà avec ce t-shirt à la coupe standard. Avec ses motifs qui brillent dans le noir, il est parfait pour observer les étoiles. Confectionné dans un tissu souple et doux, il intègre la technologie anti-transpirante Dri-FIT pour t'aider à rester au frais et au sec quand tu bouges. Porte-le avec n'importe quel bas ACG pour vivre toutes tes aventures avec un look coordonné.
Détails du produit
- 64 % coton / 36 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ7576-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 140 cm
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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