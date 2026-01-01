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T-shirt Dri-FIT Planet Earth Nike ACG pour pré-ado - Noir

Nike ACG

T-shirt Dri-FIT Planet Earth pour pré-ado

29,99 €
Noir
Light Crimson
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Explore ton coin de Terre et au-delà avec ce t-shirt à la coupe standard. Avec ses motifs qui brillent dans le noir, il est parfait pour observer les étoiles. Confectionné dans un tissu souple et doux, il intègre la technologie anti-transpirante Dri-FIT pour t'aider à rester au frais et au sec quand tu bouges. Porte-le avec n'importe quel bas ACG pour vivre toutes tes aventures avec un look coordonné.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ7576-010

Nike ACG

29,99 €

Explore ton coin de Terre et au-delà avec ce t-shirt à la coupe standard. Avec ses motifs qui brillent dans le noir, il est parfait pour observer les étoiles. Confectionné dans un tissu souple et doux, il intègre la technologie anti-transpirante Dri-FIT pour t'aider à rester au frais et au sec quand tu bouges. Porte-le avec n'importe quel bas ACG pour vivre toutes tes aventures avec un look coordonné.

Détails du produit

  • 64 % coton / 36 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ7576-010

Taille et coupe

Livraison et retours

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