T-shirt Dri-FIT ADV Nike ACG pour homme

Trop épais
NIKOLAS
Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!
Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.
Nike ACG
Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
1 étoile
Trop épais
NIKOLAS
Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!
Nike ACG