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T-shirt de foot Nike Total 90 Chelsea FC pour homme - Obsidian

Chelsea FC

T-shirt de foot Nike Total 90 pour homme

30 % de réduction

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Affiche ton soutien avec ce t-shirt Chelsea FC décontracté, imprégné de l'énergie des années 2000. Ce modèle confortable est parfait en toute saison.


  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : HV4918-451

Chelsea FC

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Behind the Design : Total 90

Conçue pour performer pendant les 90 minutes d'un match, la collection Total 90 est devenue une icône des années 2000. Lignes incurvées, design asymétrique et mélange de matières : cette réédition apporte la même énergie à une nouvelle génération de fans et d'athlètes.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : HV4918-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Avis (1)

5 étoiles

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

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