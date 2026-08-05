T-shirt de basket Nike Dri-FIT Spain Practice pour homme

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Tu ne jures que par ton équipe et tu ressens une grande fierté à représenter ton pays. Avec ce t-shirt doux et léger, tu affiches haut et fort ta fierté.
Spain Practice
Tu ne jures que par ton équipe et tu ressens une grande fierté à représenter ton pays. Avec ce t-shirt doux et léger, tu affiches haut et fort ta fierté.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Spain Practice