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T-shirt de basket Nike Dri-FIT Spain Practice pour homme - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Matériaux recyclés

Spain Practice

T-shirt de basketball Nike Dri-FIT pour Homme

34,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Tu ne jures que par ton équipe et tu ressens une grande fierté à représenter ton pays. Avec ce t-shirt doux et léger, tu affiches haut et fort ta fierté.


  • Couleur affichée : Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Article : FQ3676-687

Spain Practice

34,99 €

Tu ne jures que par ton équipe et tu ressens une grande fierté à représenter ton pays. Avec ce t-shirt doux et léger, tu affiches haut et fort ta fierté.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Article : FQ3676-687

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

T-shirt de basket Nike Dri-FIT Spain Practice pour homme

Spain Practice

34,99 €

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