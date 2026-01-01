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T-shirt Boston Celtics Club pour homme - Clover

Boston Celtics Club

T-shirt pour homme

34,99 €
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Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.


  • Couleur affichée : Clover
  • Article : IO6277-312

Boston Celtics Club

34,99 €

Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.

Avantages

Tissu en coton doux et léger, parfait pour tous les jours.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Clover
  • Article : IO6277-312

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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