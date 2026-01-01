T-shirt à manches courtes Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft Light pour homme

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
T-shirt à manches courtes Dri-FIT pour homme
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce t-shirt anti-transpirant donne une sensation de légèreté et un drapé fluide grâce à notre tissu ImpossiblySoft Light.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
- Article : IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce t-shirt anti-transpirant donne une sensation de légèreté et un drapé fluide grâce à notre tissu ImpossiblySoft Light.
Avantages
- Le haut Nike 24.7 est conçu pour t'accompagner avant et après ton entraînement, avec des essentiels inspirés de la performance qui te permettent de profiter de chaque instant.
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Confectionné en maille jersey aérée, notre tissu ImpossiblySoft Light se caractérise par une douceur raffinée et un drapé fluide.
Détails du produit
- Passant de suspension signature
- 79 % modal / 21 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
- Article : IQ8273-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 196 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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