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Sweat à capuche oversize Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece pour femme - Bright Blue/Blanc

Chelsea FC Phoenix Fleece

Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme

79,99 €
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Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3142-452

Chelsea FC Phoenix Fleece

79,99 €

Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.

Avantages

  • Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.
  • Cordon de serrage pour porter la capuche de manière ample ou la serrer pour se protéger du froid.

Détails du produit

  • Poches avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3142-452

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 171 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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