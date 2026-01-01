Sweat à capuche Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club pour homme

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Dallas Cowboys Logo Club
Sweat à capuche Nike NFL pour homme
30 % de réduction
Motifs originaux. Doublure en Fleece cosy. Ce sweat à capuche Club Logo t'assure un confort total pour soutenir l'équipe par temps froid.
- Couleur affichée : College Navy
- Article : IO8993-419
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Motifs originaux. Doublure en Fleece cosy. Ce sweat à capuche Club Logo t'assure un confort total pour soutenir l'équipe par temps froid.
Détails du produit
- Poche avant
- Capuche avec cordon de serrage réglable
- 80 % coton / 20 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : College Navy
- Article : IO8993-419
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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