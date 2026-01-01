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Sweat à capuche Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club pour homme - College Navy

Dallas Cowboys Logo Club

Sweat à capuche Nike NFL pour homme

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Motifs originaux. Doublure en Fleece cosy. Ce sweat à capuche Club Logo t'assure un confort total pour soutenir l'équipe par temps froid.


  • Couleur affichée : College Navy
  • Article : IO8993-419

Dallas Cowboys Logo Club

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Motifs originaux. Doublure en Fleece cosy. Ce sweat à capuche Club Logo t'assure un confort total pour soutenir l'équipe par temps froid.

Détails du produit

  • Poche avant
  • Capuche avec cordon de serrage réglable
  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : College Navy
  • Article : IO8993-419

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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