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Sweat à capuche Nike Football Paris Saint-Germain Club pour ado (garçon) - Noir/Blanc

Paris Saint-Germain Club

Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)

49,99 €
Noir/Blanc
Midnight Navy/Blanc
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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le PSG. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II3721-010

Paris Saint-Germain Club

49,99 €

Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le PSG. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Poche avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II3721-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 141 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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