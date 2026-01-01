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Sweat à capuche Nike Football Paris Saint-Germain Air pour ado - Cargo Khaki/Noir

Paris Saint-Germain Air

Sweat à capuche Nike Football pour ado

64,99 €

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Une façon discrète de représenter le Paris Saint-Germain. Avec son design minimaliste et sobre, ce sweat à capuche confectionné dans un tissu en molleton de coton doux apporte chaleur et légèreté.


  • Couleur affichée : Cargo Khaki/Noir
  • Article : HM3665-325

Paris Saint-Germain Air

64,99 €

Une façon discrète de représenter le Paris Saint-Germain. Avec son design minimaliste et sobre, ce sweat à capuche confectionné dans un tissu en molleton de coton doux apporte chaleur et légèreté.

Détails du produit

  • Corps : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Cargo Khaki/Noir
  • Article : HM3665-325

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 152 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

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    Sweat à capuche Nike Football Paris Saint-Germain Air pour ado

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