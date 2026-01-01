Sweat à capuche Nike Club British & Irish Lions pour ado

British & Irish Lions
Sweat à capuche Nike Club pour ado
Montre ton amour pour les British & Irish Lions avec ce sweat à capuche classique Nike Club. Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IW8568-451
British & Irish Lions
Montre ton amour pour les British & Irish Lions avec ce sweat à capuche classique Nike Club. Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
Avantages
Sweat à capuche en coton offrant un confort en toute saison.
Détails du produit
- 80 % coton / 20 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IW8568-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 142 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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