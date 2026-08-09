triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 8
Sweat à capuche Nike 24.7 ImpossiblySoft pour Femme - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Sweat à capuche pour femme

89,99 €
Cream II/Sail/College Grey
Noir/Noir/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Noir/Mosswood Brown
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce sweat à capuche spacieux aux lignes épurées intègre la technologie Dri-FIT anti-transpiration pour un confort optimal en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Cream II/Sail/College Grey
  • Article : IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce sweat à capuche spacieux aux lignes épurées intègre la technologie Dri-FIT anti-transpiration pour un confort optimal en toutes circonstances.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Coupe oversize facile à superposer pour un confort décontracté.

Détails du produit

  • Passant de suspension emblématique à l'arrière du col
  • Corps : 51 % polyester / 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne ; doublure de la capuche : 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Cream II/Sail/College Grey
  • Article : IR1929-236

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Sweat à capuche Nike 24.7 ImpossiblySoft pour Femme

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

Complète ton look

Item 3 of 7