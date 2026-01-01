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Sweat à capuche et zip Nike Football Atlético Madrid Chill Terry pour femme - Obsidian/Blanc

Atlético Madrid Chill Terry

Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme

79,99 €
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Ce sweat à capuche Atlético Madrid léger et à la coupe ample est conçu pour les beaux jours. Avec son tissu doux et légèrement drapé, il comble le fossé entre tissu Fleece et maille jersey.


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IO3591-451

Atlético Madrid Chill Terry

79,99 €

Ce sweat à capuche Atlético Madrid léger et à la coupe ample est conçu pour les beaux jours. Avec son tissu doux et légèrement drapé, il comble le fossé entre tissu Fleece et maille jersey.

Détails du produit

  • Poches avant
  • Poignets et ourlet côtelés
  • Corps : 70 % coton / 30 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IO3591-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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