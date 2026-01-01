Sweat à capuche et zip Nike Football Atlético Madrid Chill Terry pour femme

Atlético Madrid Chill Terry
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Ce sweat à capuche Atlético Madrid léger et à la coupe ample est conçu pour les beaux jours. Avec son tissu doux et légèrement drapé, il comble le fossé entre tissu Fleece et maille jersey.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO3591-451
Atlético Madrid Chill Terry
Ce sweat à capuche Atlético Madrid léger et à la coupe ample est conçu pour les beaux jours. Avec son tissu doux et légèrement drapé, il comble le fossé entre tissu Fleece et maille jersey.
Détails du produit
- Poches avant
- Poignets et ourlet côtelés
- Corps : 70 % coton / 30 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO3591-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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