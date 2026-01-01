Sweat à capuche et zip en molleton Nike Football Atlético Madrid Club pour pré-ado (garçon)

Atlético Madrid Club
Sweat à capuche et zip en molleton Nike Football pour ado (garçon)
Doux, chaud et confortable, ce sweat à capuche aux couleurs de l'Atlético protège parfaitement par temps froid. Le tissu en molleton et la coupe standard sont faciles à porter par-dessus tes autres vêtements. Les détails sur la poitrine affichent ton soutien à l'équipe.
- Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
- Article : IO3549-455
Atlético Madrid Club
Doux, chaud et confortable, ce sweat à capuche aux couleurs de l'Atlético protège parfaitement par temps froid. Le tissu en molleton et la coupe standard sont faciles à porter par-dessus tes autres vêtements. Les détails sur la poitrine affichent ton soutien à l'équipe.
Avantages
- Le tissu en molleton est aussi léger, confortable et doux que ton sweat préféré.
- Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.
Détails du produit
- Poches avant
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
- Article : IO3549-455
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 157 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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