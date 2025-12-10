triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 9
Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club pour homme - Noir/Noir/Blanc

Nike Club

Sweat à capuche en molleton entièrement zippé pour Homme

69,99 €
Noir/Noir/Blanc
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : FN3884-010

Nike Club

69,99 €

Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.

Avantages

  • Coupe standard, décontractée au niveau du corps et facile à superposer.
  • Capuche double épaisseur pour plus de chaleur.

Détails du produit

  • Logo Nike Futura brodé
  • Poche kangourou fendue
  • Ourlet et poignets côtelés
  • Corps / doublure de la capuche : 80-84 % coton/16-20 % polyester.
  • Les pourcentages de la composition peuvent varier. Consulte l'étiquette pour connaître la composition réelle.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : FN3884-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 175 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (5)

4 étoiles

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club pour homme

Nike Club

69,99 €

Complète ton look

Item 3 of 37