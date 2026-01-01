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Sweat à capuche en polaire Jordan Sport Crossover pour homme - Noir

Matériaux recyclés

Jordan Sport Crossover

Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme

74,99 €
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Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IM7764-010

Jordan Sport Crossover

74,99 €

Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • Corps : 70 % coton, 30 % polyester ; côtes : 97 % coton, 3 % élasthanne ; doublure de la capuche : 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IM7764-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Sweat à capuche en polaire Jordan Sport Crossover pour homme

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