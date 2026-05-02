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Sweat à capuche en molleton Nike Football Brazil Club pour homme - Coastal Blue/Light Menta

Brazil Club

Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme

69,99 €
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Ce classique du quotidien est revisité avec des motifs du Brésil pour afficher ta fierté. Un basique confortable que tu ne voudras plus quitter. Il est conçu en molleton d'épaisseur moyenne, lisse à l'extérieur et avec des boucles non brossées à l'intérieur. Ce sweat à capuche décontracté est respirant et assez confortable pour être porté toute l'année.


  • Couleur affichée : Coastal Blue/Light Menta
  • Article : IB6300-433

Brazil Club

69,99 €

Ce classique du quotidien est revisité avec des motifs du Brésil pour afficher ta fierté. Un basique confortable que tu ne voudras plus quitter. Il est conçu en molleton d'épaisseur moyenne, lisse à l'extérieur et avec des boucles non brossées à l'intérieur. Ce sweat à capuche décontracté est respirant et assez confortable pour être porté toute l'année.

Avantages

  • Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.
  • Cordon de serrage pour porter la capuche de manière ample ou la serrer pour se protéger du froid.

Détails du produit

  • Corps / doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Coastal Blue/Light Menta
  • Article : IB6300-433

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

1 étoile

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

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