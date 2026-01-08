Sweat à capuche en Fleece Jordan Basketball Flight Chicago Bulls pour homme

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant ce sweat à capuche confortable.
Chicago Bulls
De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant ce sweat à capuche confortable.
Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
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