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Sweat à capuche en Fleece Jordan Basketball Flight Chicago Bulls pour homme - Anthracite/Blanc

Chicago Bulls

Sweat à capuche en Fleece Jordan Basketball Flight pour homme

119,99 €
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De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant ce sweat à capuche confortable.


  • Couleur affichée : Anthracite/Blanc
  • Article : HV9794-060

Chicago Bulls

119,99 €

De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant ce sweat à capuche confortable.

Avantages

Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.

Détails du produit

  • Corps : 100 % coton. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 96 % coton / 4 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Anthracite/Blanc
  • Article : HV9794-060

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Sweat à capuche en Fleece Jordan Basketball Flight Chicago Bulls pour homme

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