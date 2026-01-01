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Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football Tottenham Hotspur City Side pour homme - Obsidian/Light Blue/Blanc

Tottenham Hotspur City Side

Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme

89,99 €
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Ce sweat à capuche Tottenham Hotspur est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.


  • Couleur affichée : Obsidian/Light Blue/Blanc
  • Article : IO3472-451

Tottenham Hotspur City Side

89,99 €

Ce sweat à capuche Tottenham Hotspur est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.

Détails du produit

  • Capuche avec cordon de serrage
  • Poche kangourou séparée
  • Ourlet et poignets côtelés
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian/Light Blue/Blanc
  • Article : IO3472-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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