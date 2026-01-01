Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football Inter Milan City Side pour homme

Inter Milan City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Ce sweat à capuche Inter Milan est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.
- Couleur affichée : Noir/University Gold
- Article : IO3442-010
Inter Milan City Side
Ce sweat à capuche Inter Milan est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.
Détails du produit
- Capuche avec cordon de serrage
- Poche kangourou séparée
- Ourlet et poignets côtelés
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/University Gold
- Article : IO3442-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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