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Sweat à capuche de running à zip en tissu Fleece Nike pour homme - Dark Grey Heather/Bright Crimson

Nike

Sweat à capuche de running à zip en tissu Fleece pour homme

94,99 €
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Reste concentré (même quand la transpiration sèche). Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne de ce sweat à capuche est extrêmement doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, pour t'offrir un confort optimal après ta course avec sa coupe très ample.


  • Couleur affichée : Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Article : IU3945-063

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94,99 €

Reste concentré (même quand la transpiration sèche). Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne de ce sweat à capuche est extrêmement doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, pour t'offrir un confort optimal après ta course avec sa coupe très ample.

Avantages

  • Coupe oversize, bien ample au niveau du corps.
  • Capuche double épaisseur pour un peu plus de confort et de structure.

Détails du produit

  • Motifs à l'avant et à l'arrière
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Article : IU3945-063

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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