Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT Nike pour femme

Nike
Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
Tu veux tirer quelques paniers à l'extérieur ? Ce sweat à capuche en peluche est doux et chaud, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, parfait pour une séance de basket en plein air lorsque les températures baissent.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO8305-010
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Tu veux tirer quelques paniers à l'extérieur ? Ce sweat à capuche en peluche est doux et chaud, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, parfait pour une séance de basket en plein air lorsque les températures baissent.
Avantages
La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.
Détails du produit
- Poche kangourou
- Ouvertures côtelées
- Swoosh brodé
- Corps : 52 % polyester / 48 % coton. Côtes : 96 % coton / 4 % élasthanne. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO8305-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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