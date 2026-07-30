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Sweat à capuche de basket A'ja Wilson pour femme - Noir/Blanc

A’ja Wilson

Sweat à capuche de basket pour femme

84,99 €
Noir/Blanc
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
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Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es, dans ce sweat à capuche ample. Un élastique à l'ourlet te permet de le raccourcir à la manière d'A'ja et la capuche doublée de satin t'aide à garder tes cheveux en place. Son molleton est suffisamment respirant pour être porté pendant les matchs les plus intenses.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO1343-010

A’ja Wilson

84,99 €

Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es, dans ce sweat à capuche ample. Un élastique à l'ourlet te permet de le raccourcir à la manière d'A'ja et la capuche doublée de satin t'aide à garder tes cheveux en place. Son molleton est suffisamment respirant pour être porté pendant les matchs les plus intenses.

Avantages

  • Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.
  • La capuche est doublée d'une matière haut de gamme au toucher soyeux et à l'éclat raffiné.
  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.

Détails du produit

  • Cordon de serrage avec embouts plaqués
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO1343-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

Sweat à capuche de basket A'ja Wilson pour femme

A’ja Wilson

84,99 €

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