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Sweat à capuche à manches courtes en molleton Jordan Flight Fleece pour femme - Noir/Deep Royal/University Red

Jordan Flight Fleece

Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme

89,99 €
Noir/Deep Royal/University Red
Pearl White/Deep Royal/Sail
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S'inspirant du look classique du sweat à capuche manches courtes MJ, ce haut présente une coupe ample au niveau de la poitrine, avec juste ce qu'il faut d'espace. Il est confectionné en tissu Fleece confortable lisse à l'extérieur, avec un effet brossé doux à l'intérieur. La capuche doublée en satin aide à retenir l'hydratation naturelle de tes cheveux pour réduire les frisottis et prévenir la casse.


  • Couleur affichée : Noir/Deep Royal/University Red
  • Article : IM6961-010

Jordan Flight Fleece

89,99 €

S'inspirant du look classique du sweat à capuche manches courtes MJ, ce haut présente une coupe ample au niveau de la poitrine, avec juste ce qu'il faut d'espace. Il est confectionné en tissu Fleece confortable lisse à l'extérieur, avec un effet brossé doux à l'intérieur. La capuche doublée en satin aide à retenir l'hydratation naturelle de tes cheveux pour réduire les frisottis et prévenir la casse.

Détails du produit

  • Poches
  • Capuche doublée en satin
  • Corps : 90 % coton / 10 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Deep Royal/University Red
  • Article : IM6961-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 180 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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