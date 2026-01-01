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Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike pour homme - Volt/Noir/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Matériaux recyclés

Atlético Madrid Strike

Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme

149,99 €
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Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce survêtement est parfait pour s'entraîner dans le plus grand confort. Ce modèle Replica est directement inspiré de la tenue des pros, avec une technologie anti-transpirante qui évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.


  • Couleur affichée : Volt/Noir/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Article : II2843-702

Atlético Madrid Strike

149,99 €

Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce survêtement est parfait pour s'entraîner dans le plus grand confort. Ce modèle Replica est directement inspiré de la tenue des pros, avec une technologie anti-transpirante qui évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Volt/Noir/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Article : II2843-702

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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