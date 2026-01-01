Survêtement de foot à capuche Angleterre Nike Dri-FIT pour ado

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Matériaux recyclés
Angleterre
Survêtement de foot à capuche Nike Dri-FIT pour ado
89,99 €
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Tissu en maille lisse, technologie anti-transpirante… ce survêtement Angleterre culte est prêt à jouer toute la journée.
- Couleur affichée : Blanc/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Article : IH1896-100
Angleterre
89,99 €
Tissu en maille lisse, technologie anti-transpirante… ce survêtement Angleterre culte est prêt à jouer toute la journée.
Détails du produit
- Poignets et ourlet élastiques sur la veste
- Poches latérales
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Article : IH1896-100
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 137 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 137 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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