Socquettes Nike Basics pour enfant (3 paires)

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Assortis tes sneakers avec ces chaussettes en maille de polyester extensible plate. Un amorti confortable sous le pied, le talon et la pointe. Résultat : elles absorbent les chocs à chaque foulée, chaque saut et chaque mouvement.
Nike Basics
Assortis tes sneakers avec ces chaussettes en maille de polyester extensible plate. Un amorti confortable sous le pied, le talon et la pointe. Résultat : elles absorbent les chocs à chaque foulée, chaque saut et chaque mouvement.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
3.3 étoiles
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics