Short tissé Nike Challenger pour pré-ado (garçon)

Matériaux recyclés
Nike Challenger
Short tissé pour pré-ado (garçon)
Les défis ne te font pas peur et tu choisis toujours le bon équipement. La technologie Dri-FIT, combinée avec les empiècements latéraux en mesh, évacue la transpiration et te garde au frais lorsque le jeu s'intensifie. De plus, une poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone à l'abri, mais toujours à portée de main.
- Couleur affichée : Smoke Grey/Noir
- Article : IV6162-084
Nike Challenger
Les défis ne te font pas peur et tu choisis toujours le bon équipement. La technologie Dri-FIT, combinée avec les empiècements latéraux en mesh, évacue la transpiration et te garde au frais lorsque le jeu s'intensifie. De plus, une poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone à l'abri, mais toujours à portée de main.
Avantages
- Tissu léger évacuant la transpiration pour une évaporation rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Cordon de serrage rapide à nouer pour ajuster la taille élastique.
- La poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone sur toi sans qu'il ne te gêne quand tu joues.
- Les empiècements latéraux en mesh assurent une bonne aération lorsque le match s'intensifie.
Détails du produit
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Smoke Grey/Noir
- Article : IV6162-084
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 142 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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