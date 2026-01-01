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Short tissé Nike Challenger pour pré-ado (garçon) - Smoke Grey/Noir

Matériaux recyclés

Nike Challenger

Short tissé pour pré-ado (garçon)

29,99 €
Smoke Grey/Noir
Psychic Blue/Anthracite
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Les défis ne te font pas peur et tu choisis toujours le bon équipement. La technologie Dri-FIT, combinée avec les empiècements latéraux en mesh, évacue la transpiration et te garde au frais lorsque le jeu s'intensifie. De plus, une poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone à l'abri, mais toujours à portée de main.


  • Couleur affichée : Smoke Grey/Noir
  • Article : IV6162-084

Nike Challenger

29,99 €

Les défis ne te font pas peur et tu choisis toujours le bon équipement. La technologie Dri-FIT, combinée avec les empiècements latéraux en mesh, évacue la transpiration et te garde au frais lorsque le jeu s'intensifie. De plus, une poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone à l'abri, mais toujours à portée de main.

Avantages

  • Tissu léger évacuant la transpiration pour une évaporation rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Cordon de serrage rapide à nouer pour ajuster la taille élastique.
  • La poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone sur toi sans qu'il ne te gêne quand tu joues.
  • Les empiècements latéraux en mesh assurent une bonne aération lorsque le match s'intensifie.

Détails du produit

  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Smoke Grey/Noir
  • Article : IV6162-084

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 142 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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