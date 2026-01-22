Short Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition pour Homme

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Le short Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Dallas Mavericks Icon Edition
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Le short Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Dallas Mavericks Icon Edition