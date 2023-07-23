Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Association Edition pour Homme

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Le short Swingman Association Edition des Bulls de Chicago s'inspire des modèles NBA officiels. Il intègre des fibres anti-transpiration ainsi que des poches latérales pour un rangement facilement accessible, et affiche des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Chicago Bulls Association Edition
STYLE NBA AUTHENTIQUE.
Le short Swingman Association Edition des Bulls de Chicago s'inspire des modèles NBA officiels. Il intègre des fibres anti-transpiration ainsi que des poches latérales pour un rangement facilement accessible, et affiche des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition