Short Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition pour Homme

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Inspiré du short authentique de la NBA, le short Nike NBA Swingman Icon Edition des Celtics de Boston intègre un tissu anti-transpiration avec des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Boston Celtics Icon Edition
INSPIRÉ PAR LA NBA, CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE.
Inspiré du short authentique de la NBA, le short Nike NBA Swingman Icon Edition des Celtics de Boston intègre un tissu anti-transpiration avec des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.3 étoiles
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition