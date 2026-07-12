 
image 1 sur 3
Short Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition pour Homme - Clover/Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

Boston Celtics Icon Edition

Short Nike NBA Swingman pour Homme

69,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Inspiré du short authentique de la NBA, le short Nike NBA Swingman Icon Edition des Celtics de Boston intègre un tissu anti-transpiration avec des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.


  • Couleur affichée : Clover/Blanc/Blanc
  • Article : AJ5587-312

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

INSPIRÉ PAR LA NBA, CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE.

Inspiré du short authentique de la NBA, le short Nike NBA Swingman Icon Edition des Celtics de Boston intègre un tissu anti-transpiration avec des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.
  • Mesh à double maille léger mais résistant.
  • Fentes sur l'ourlet pour bouger librement.

Détails du produit

  • Poches
  • Logos de la NBA et de l'équipe
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Clover/Blanc/Blanc
  • Article : AJ5587-312

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (6)

4.3 étoiles

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Short Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition pour Homme

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

Complète ton look