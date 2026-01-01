Short en molleton Flow Nike Club pour homme

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Nike Club
Short en molleton Flow pour homme
49,99 €
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce short en tissu en molleton confortable t'accompagne dans tous tes mouvements.
- Couleur affichée : Fir/Phantom
- Article : IQ7658-323
Nike Club
49,99 €
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce short en tissu en molleton confortable t'accompagne dans tous tes mouvements.
Avantages
- Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
- Coupe standard décontractée au niveau des hanches et des cuisses.
- Longueur d'entrejambe au-dessus du genou.
Détails du produit
- Logo Nike Futura brodé sur la poche arrière
- Poches
- Poche à l'arrière avec fermeture à bouton-pression
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main : 100 % coton. Poche arrière : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Fir/Phantom
- Article : IQ7658-323
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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