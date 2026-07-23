Short Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce short anti-transpirant assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft donne au pantalon un look sophistiqué et une sensation incroyablement douce et fluide, ce qui le rend idéal pour la récupération et le retour à l'entraînement.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce short anti-transpirant assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft donne au pantalon un look sophistiqué et une sensation incroyablement douce et fluide, ce qui le rend idéal pour la récupération et le retour à l'entraînement.
Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
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