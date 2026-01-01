triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Short Dri-FIT ADV ACG Trailwind pour femme - Light Army/Blanc

Matériaux recyclés

ACG Trailwind

Short Dri-FIT ADV pour femme

84,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles

À première vue, ce short épuré peut sembler simple. En y regardant de plus près, tu verras qu'il est équipé de huit poches et fabriqué dans un tissu tissé extensible respirant qui te garde au frais pendant des kilomètres.


  • Couleur affichée : Light Army/Blanc
  • Article : IU8158-320

ACG Trailwind

84,99 €

À première vue, ce short épuré peut sembler simple. En y regardant de plus près, tu verras qu'il est équipé de huit poches et fabriqué dans un tissu tissé extensible respirant qui te garde au frais pendant des kilomètres.

Technologie avancée

A szintetikus felsőrész könnyű és szellőző, míg a szintetikusbőr-részletek az eredeti Shox stílust idézik.

Nombreuses poches

Six poches ouvertes à la taille et deux sur le sous-short. Tu disposes ainsi de nombreuses possibilités de rangement pour les gels, les capsules de sel et d'autres petits essentiels de trail.

Coupe parfaitement ajustée

Hab középtalp Gumi külsőtalp

Détails du produit

  • Corps : 100 % polyester. Ceinture : 78 % polyester / 22 % élasthanne. Mesh : 82 % polyester / 18 % élasthanne. Doublure : 92 % polyester / 8 % élasthanne.
  • Ourlet élastique sur le sous-short
  • Taille élastique avec cordon de serrage intérieur
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Light Army/Blanc
  • Article : IU8158-320

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit ACG Trailwind.

    Short Dri-FIT ADV ACG Trailwind pour femme

    ACG Trailwind

    84,99 €

    Complète ton look