Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA Boston Celtics Courtside pour homme

Matériaux recyclés
Boston Celtics Courtside
Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
L'admiration est éternelle. Et ton allégeance aux Celtics ? Ferme, inébranlable. Ce short d'entraînement affiche cette loyauté sans détours. Doté de la technologie Dri-FIT, il permet d'évacuer la transpiration.
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : HV9701-010
Boston Celtics Courtside
L'admiration est éternelle. Et ton allégeance aux Celtics ? Ferme, inébranlable. Ce short d'entraînement affiche cette loyauté sans détours. Doté de la technologie Dri-FIT, il permet d'évacuer la transpiration.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Poches latérales
- Corps / Doublure : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : HV9701-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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