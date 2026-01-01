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Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA Boston Celtics Courtside pour homme - Noir/Clover

Matériaux recyclés

Boston Celtics Courtside

Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme

74,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

L'admiration est éternelle. Et ton allégeance aux Celtics ? Ferme, inébranlable. Ce short d'entraînement affiche cette loyauté sans détours. Doté de la technologie Dri-FIT, il permet d'évacuer la transpiration.


  • Couleur affichée : Noir/Clover
  • Article : HV9701-010

Boston Celtics Courtside

74,99 €

L'admiration est éternelle. Et ton allégeance aux Celtics ? Ferme, inébranlable. Ce short d'entraînement affiche cette loyauté sans détours. Doté de la technologie Dri-FIT, il permet d'évacuer la transpiration.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Poches latérales
  • Corps / Doublure : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Clover
  • Article : HV9701-010

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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