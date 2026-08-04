Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV Nike AeroSwift 8 cm pour femme

Nike AeroSwift

59,49 € 84,99 € 30 % de réduction

Fais mordre la poussière à ta concurrence. Conçu pour la vitesse, ce short AeroSwift léger est confectionné dans un tissu aéré et anti-transpirant et équipé de zones de respirabilité. Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.

Une fraîcheur optimale

Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise. Les sections perforées et le mesh à la taille ajoutent de la respirabilité.

Des possibilités d'entreposage pour avaler les kilomètres

Deux poches permettent de ranger de petits objets comme des écouteurs ou des sachets de nutrition, tandis que la poche arrière zippée permet de ranger la plupart des téléphones.