Short de foot Nike Erling Haaland Club Fleece pour ado

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Erling Haaland Club Fleece
Short de football Nike pour ado
30 % de réduction
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Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce short en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.
- Couleur affichée : Phantom/Hot Punch
- Article : IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
30 % de réduction
Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce short en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Phantom/Hot Punch
- Article : IO5901-027
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 147 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
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Erling Haaland Club Fleece
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