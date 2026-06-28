Short de foot en maille Nike Dri-FIT Brésil Strike pour homme

Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle à la coupe standard intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais et focus pour travailler ta technique.
Brésil Strike
Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle à la coupe standard intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais et focus pour travailler ta technique.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Brésil Strike