Short de foot Dri-FIT Nike Academy+ pour homme

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Domine le terrain avec ce short de football anti-transpirant. Conçu pour être doux, léger et respirant, il est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air.
Nike Academy+
Domine le terrain avec ce short de football anti-transpirant. Conçu pour être doux, léger et respirant, il est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4 étoiles
Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+